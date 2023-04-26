لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المصاب بانفلونزا المعدة، أنشطته المقررة لليوم الثاني تواليا، وفق ما أعلن حزب العدالة والتنمية الأربعاء، في خضم حملته للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وأفاد نائب رئيس الحزب الحاكم إركان كانديمير عبر تويتر، أن إردوغان ألغى أنشطته الخميس التي كانت تشمل تدشين أول محطة لانتاج الطاقة النووية في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيخلد الى الراحة الأربعاء.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن إردوغان إلغاء أنشطته العامة، بعد إصابته بإنفلونزا المعدة. وقطع إردوغان البالغ من العمر 69 عاما، أمضى منها عشرين في السلطة، أمس الثلاثاء، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر، متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب إردوغان على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء». وأضاف: «لسوء الحظ لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع»، معددا مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.