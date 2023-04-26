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فرنسا.. إعلان خطة حكومية «لمئة يوم من التهدئة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 09:11 مساء
فرنسا.. إعلان خطة حكومية «لمئة يوم من التهدئة»
نظمت تظاهرات في مدن بأنحاء فرنسا السبت ضد إصلاح نظام التقاعد (أ ف ب)
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قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء، خارطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من مئة يوم، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات الملموسة، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.

وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 أبريل، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه قبل عام، عن مهلة «مئة يوم» للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يجري تقييم أول لأدائه في 14 يوليو، تزامنا مع العيد الوطني. يهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.

في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، تحدثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت: «لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات، وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين»، حسب وكالة «فرانس برس».

- استطلاع: 72% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون «الصناعة الخضراء» يفترض أن يقدم في منتصف مايو إلى نصوص حول التوظيف الكامل ضمن الفترة نفسها.

إرجاء القانون حول الهجرة
كذلك، تتضمن دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف وقانون التوجيه الزراعي في الخريف. لكن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يقدم في نهاية المطاف على الفور بسبب عدم وجود غالبية في البرلمان، مما أدى إلى تأجيل نص مفترض ما زالت خطوطه العريضة مبهمة حتى الخريف.

وقالت رئيسة الحكومة «اليوم، لا توجد غالبية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي» حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمهم ضروريا للحكومة التي لا تتمتع سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية. وتابعت «هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد».

لكن لإثبات أن السلطة التنفيذية تعمل على هذه الأولوية من دون انتظار قانون، أعلنت عن نشر 150 شرطيا ودركيا إضافيا عند الحدود الإيطالية، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة.

المعارضة تنتقد «خطة بورن»
وانتقدت المعارضة بمختلف أحزابها خطة بورن، معتبرة أنها «بلا روح» و«جوفاء». وكتب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في تغريدة «عندما لا تستطيع حكومة ما أن تحكم، حتى لقرارات سخيفة بسبب عدم وجود غالبية، عليها أن ترحل مع إصلاحاتها».

من جهته، دان الشيوعي إيان بروسات من جانبه «الهراء التكنوقراطي»، معربًا عن أسفه لأنه «لغياب أي قرار ملموس بشأن الأجور والقدرة الشرائية» و«لا كلمة واحدة عن إصلاح المعاشات التقاعدية».

وقال النائب اليميني أوريليان برادي وهو عضو في حزب الجمهوريين إن «مستوى عجز رئيسة الوزراء واستسلامها مرعب». ودعا زعيم هذا الحزب إيريك سيوتي إلى استفتاء حول الهجرة.

أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فرأت أن «إيمانويل ماكرون وإليزابيت بورن ليس لديهما المزيد لقوله أو تقديمه للفرنسيين. لم تعد هناك حكومة على رأس فرنسا، بل فقط تصريف أعمال».

ومنذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذي نص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قام ماكرون بسلسلة من الزيارات لإبراز تحركه، وفي محاولة لإعادة التواصل مع الفرنسيين. لكن هذه الزيارات شهدت في كل مرة تظاهرات لمعارضين وقرع على أواني الطبخ كما هي الحال في معظم زيارات الوزراء الميدانية.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» لحساب صحيفة «جورنال دو ديمانش»، السبت، أن نحو 70% من فرنسيين غير راضين عن أداء إيمانويل ماكرون.

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