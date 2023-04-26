بايدن: أي هجوم نووي لكوريا الشمالية سيفضي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونغ أون.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول: «هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا».

من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول، إن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

- كوريا الجنوبية: الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية

وأكد وون خلال المؤتمر نفسه أنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر»، حسب ما أو ردته وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «فرانس برس» بأن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، حسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات القدرة النووية في إطار «إعلان واشنطن» الذي سيقره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.