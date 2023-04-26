كوريا الجنوبية: الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول، الأربعاء، في البيت الأبيض إن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

وأكد وون خلال مؤتمر صحفي أنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر»، حسب ما أوردته وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «فرانس برس» بأن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، حسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

وأكد المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات القدرة النووية في إطار «إعلان واشنطن» الذي سيقره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول، الأربعاء 26 أبريل 2023 (تويتر)