بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الصينية ان المكالمة التي جرت اليوم الأربعاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جاءت بمبادرة من كييف.

وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي، أوضح يو جون، ممثل وزارة الخارجية الصينية أن هذه المحادثة غير المسبوقة منذ بداية الحرب في فبراير 2022 جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني، حسب وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا ودول أخرى بهدف البحث عن تسوية سياسية للنزاع، فيما قال الرئيس الأوكراني يلينسكي إنه أجرى حديثًا طويلًا ومهمًا عبر الهاتف مع نظيره الصيني، مشيرًا إلى أنه دعا إلى دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية بين كييف وبكين.