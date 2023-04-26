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زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 02:38 مساء
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
صورة مركبة تضم الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأوكراني زيلينسكي. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إنه أجرى حديثا طويلا ومهما عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أكد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية صحّتها لوكالة «فرانس برس»: «أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني»، مشيرا إلى أنه دعا إلى دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية بين كييف وبكين.

من جهتها، قالت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية إن شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأربعاء، مشيرة إلى أن شي أكد على أن «التفاوض» هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

الصين ترسل وفدا إلى أوكرانيا للبحث عن تسوية سياسية للنزاع
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وطلب أوكرانيا في مارس الماضي من الرئيس الصيني استخدام «نفوذه» لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو «لوقف» الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، «نحن نتوقع أن تستخدم بكين نفوذها على موسكو لكي توقف الحرب العدوانية ضد أوكرانيا».

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