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المعارض الروسي نافالني يندد بـ«عبثية» القضية الأخيرة المرفوعة ضده

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 11:22 صباحا
المعارض الروسي نافالني يندد بـ«عبثية» القضية الأخيرة المرفوعة ضده
المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل عرضه على محكمة في موسكو، 20 فبراير 2021، (ا ف ب)
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ندد المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني اليوم الأربعاء بـ«اتهامات التطرف» الموجهة له في وقت يستعد فريقه القانوني للدفاع عنه في قضية كبيرة جديدة رفعت بحقه.

وقال نافالني «رفعوا اتهامات سخيفة ضدي أواجه بموجبها ما يصل إلى 35 سنة سجن»، وجاءت تصريحاته في رابط فيديو في جلسة تسبق المحاكمة، حسب وكالة «فرانس برس».

إيقاف نافالني
وأوقف نافالني في روسيا في يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في مارس التالي بالسجن تسع سنوات بتهم «احتيال» يؤكد أنها مفبركة.

- محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه
- تأكيد الحكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني تسع سنوات

وفي بداية العام الجاري، قال نافالني إنه يعاني من أعراض تشبه الإنفلونزا، وإنه محروم من الرعاية الصحية. ودان أنصاره ما اعتبروه محاولة للكرملين «لقتله» ببطء.

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