موسكو تستضيف محادثات «تركية - سورية» بمشاركة إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، محادثات رباعية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد انقطاعها مع بدء النزاع في سورية في العام 2011.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المحادثات تطرقت إلى «مناقشة خطوات عملية في مجال تعزيز الأمن في سورية وتطبيع العلاقات السورية - التركية»، مشددة على أهمية «القتال ضد كل الجماعات المتطرفة في سورية»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وعقد شويغو، الذي استضاف نظراءه في سورية وتركيا وإيران، محادثات ثنائية أيضًا. وفي حال نجاحها، ستمنح وساطة الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفوذًا دبلوماسيًا مهمًا في ظل عزلة موسكو على الساحة الدولية؛ بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وزارة الدفاع التركية: «أجواء بنَّاءة»

وفي بيان حول المحادثات الرباعية، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى «الأجواء البناءة» للاجتماع الذي ناقش خلاله الأطراف «مسألة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم». وأضافت الوزارة التركية أن جميع المشاركين «أعادوا تأكيد احترامهم لسيادة أراضي سورية».

في دمشق، قالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل إعلام سورية إن الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع بحث «في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية».

وسادت علاقة ودية بين الرئيسين التركي والسوري في العقد الأول من الألفية الثالثة بعد سنوات من التوترات بين بلديهما. لكن الحرب في سورية التي خلفت نحو 500 ألف قتيل وملايين النازحين، وتّرت العلاقات مجددًا بين دمشق وأنقرة التي دعمت فصائل معارضة للرئيس بشار الأسد.

ولعبت روسيا بتدخلها العسكري المباشر منذ 2015 الدور الأبرز في ترجيح الكفة لصالح قوات النظام السوري بعدما خسرت مناطق واسعة خلال سنوات الحرب الأولى.