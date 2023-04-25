السويد تعلن طرد خمسة دبلوماسيين روس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس لممارستهم «أنشطة لا تتوافق» مع وضعهم الدبلوماسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن «خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد بسبب أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

- السويد تدين تصريحات السفير الروسي لديها وتستدعيه

وفي 29 مارس الماضي، استدعت وزارة الخارجية السويدية السفير الروسي في ستوكهولم بعد تصريحات هدد فيها الدولة الإسكندنافية وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» من «الأهداف المشروعة» لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك «عسكرية».

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» يومها، إن «وزارة الخارجية ستستدعي السفير الروسي للتنديد بوضوح بهذه المحاولة المكشوفة للتأثير».