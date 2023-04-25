كولومبيا تطرد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو من أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

طردت السلطات الكولومبية المعارض الفنزويلي البارز خوان غوايدو، مساء الإثنين، بعد ساعات قليلة على وصوله إلى بوغوتا، للمشاركة في مؤتمر حول بلده الذي تتنازعه الأزمات.

ولم يُدع غوايدو الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة في 2019 رئيسا موقتا لفنزويلا، ولا الرئيس نيكولاس مادورو لحضور الفعالية، وفق وكالة «فرانس برس»

ويسعى هذا المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، لإحياء المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، والتي بوشرت في مكسيكو في 2021، لكن وصلت إلى حائط مسدود في نوفمبر.

الرئيس الفنزويلي يعود لتقديم البرامج التلفزيونية قبل عام من الانتخابات الرئاسية

ولا تعترف المعارضة الفنزويلية المدعومة من العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالانتخابات التي أفضت إلى فوز مادورو في 2019 وتعتبرها مزورة.

«إجراء انتخابات حرة يعتمد على رفع العقوبات»

وفي العام الذي تلا الانتخابات شددت واشنطن العقوبات ضد كراكاس والتي فُرضت أساسا في 2015، على خلفية القمع الوحشي لتظاهرات مناهضة للحكومة.

والشهر الماضي قال مسؤول فنزويلي إن إجراء انتخابات رئاسية حرة في 2024، يعتمد على رفع العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، في بيان، إن غوايدو الذي وصل بوغوتا بـ«طريقة غير نظامية»، اقتيد إلى مطار «إل دورادو» في بوغوتا لـ«المغادرة على متن رحلة تجارية إلى الولايات المتحدة ليلا»، مضيفة أن غوايدو «كان قد اشترى بطاقة السفر».

وخلال عهد الرئيس اليميني السابق إيفان دوكي، سلف بترو، كانت كولومبيا الداعم الإقليمي الرئيسي لغوايدو، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع حكومة مادورو.

لكن بترو اليساري عاد عن ذلك القرار واضطلع في المقابل بدور رئيسي في عملية تهدف إلى وضع حد للأزمة الفنزويلية من خلال المفاوضات.

أمل في جدول زمني موثوق لإجراء انتخابات حرة

وقال غوايدو في بيان إنه عبر الحدود سيرا من فنزويلا إلى كولومبيا.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، «وصلت للتو إلى كولومبيا على غرار ملايين الفنزويليين قبلي، سيرا»، في إشارة إلى سبعة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم بسبب الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وأضاف «آمل أن تضمن القمة عودة نظام مادورو إلى طاولة المفاوضات في المكسيك، والاتفاق على جدول زمني موثوق لإجراء انتخابات حرة ونزيرة كحل للنزاع».

ونشر غوايدو في وقت لاحق تسجيلا مصورا على تويتر، يبدو أنه التقط على متن طائرة، قائلا «بعد 60 ساعة على الطريق للوصول إلى بوغوتا والهرب من اضطهاد الدكتاتورية وتحدي نظام مادورو، يُخرجونني من كولومبيا».

ورغم عدم دعوته رسميا لحضور المؤتمر، كان غوايدو يأمل في إجراء محادثات مع المسؤولين الزائرين على هامش الاجتماع.

وكان غوايدو دعا إلى تظاهرة احتجاج في ساحة «بلازا دي بوليفار» في بوغوتا، على مسافة قصيرة سيرا من مكان انعقاد المؤتمر.

وسبق أن رفض غوايدو، الذي ترأس «حكومة انتقالية» من 2019 لغاية يناير هذا العام، دعوات الرئيس بترو لرفع العقوبات عن فنزويلا.

وصوتت المعارضة الفنزويلية المنقسمة بالموافقة على حل «الحكومة الانتقالية» الرمزية في يناير، وعينت غوايدو رئيسا لمجلس شيوخ مواز يضم مشرعين من المعارضة.