الحزب الجمهوري يتهم بايدن «بالانفصال عن الواقع» بعد ترشحه لانتخابات 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن «منفصل عن الواقع» بعد إعلان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاما، قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن «بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية»، محذّرة من أنه في حال فوزه «فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، ومعدلات الجريمة سترتفع، مع مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة (...) والعائلات الأميركية ستكون أسوأ حالا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الأميركية 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، ليصبح بعمر الثمانين أكبر مرشح يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض.

وكتب بايدن، على تويتر «كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية. الدفاع عن حرياته الأساسية.. أعتقد أن هذه لحظتنا.. هذا سبب ترشيحي لإعادة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة. انضموا إلينا. فلننجز المهمة»، مرفقا تصريحاته بتسجيل فيديو.