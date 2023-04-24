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بوركينا فاسو: مقتل 60 شخصًا على أيدي مسلحين في شمال إقليم ياتنغا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 08:47 مساء
بوركينا فاسو: مقتل 60 شخصًا على أيدي مسلحين في شمال إقليم ياتنغا
مدرعة عسكرية تحمل جنودًا في بوركينا فاسو. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل 60 شخصًا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنًا أيضًا عن فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمردًا مسلحًا. 

وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا  نقلًا عن جهاز الشرطة إن «نحو 60 شخصًا قُتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية» الخميس في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا، وأضاف «جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حاليًا للعلاج»، مشيرًا إلى أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة بحسب «فرانس برس». 

وأفاد سكان نقلًا عن ناجين أن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة. أضافوا أن عشرات الرجال والشبان قُتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند «80 قتيلا تقريبا».  

خطة لتجنيد خمسة آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد
وتشهد بوركينا فاسو تمردًا «إرهابيا» امتد من مالي المجاورة عام 2015. ويأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين يُشتبه أنهم «متطرفون» أسفر عن مقتل 34 متطوعا وستة جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومترًا من واهيغويا. 

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وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إثر ذلك «تعبئة عامة» لمنح الدولة «كل الوسائل اللازمة» لمكافحة الهجمات التي يتم تحميل مسؤوليتها عادةً إلى مسلحين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم «داعش». 

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا عن خطة لتجنيد خمسة آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد. وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب ابراهيم تراوري أن هدفه استعادة 40% من أراضي البلاد التي يسيطر عليها الجهاديون. 
 وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقًا لمنظمات غير حكومية.

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