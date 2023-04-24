ثلاثة قتلى في هجوم بقنبلة استهدف مركزًا للشرطة في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر اعتداء بقنبلة استهدف الإثنين مركزًا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عن ثلاثة قتلى وتسبب بانهيار المبنى، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية عطاء الله خان إن «قنبلتين انفجرتا» في مركز الشرطة «وأسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل» في مدينة كابال الواقعة في وادي سوات بشمال غرب باكستان، بحسب «فرانس برس».

أعلنت الشرطة الباكستانية، في 11 أبريل، مقتل أربعة من رجالها على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين في مدينة كويتا.

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وفي 10 أبريل، أعلنت الشرطة الباكستانية إن اثنين من عناصرها قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح بمنطقة كوشلاك القريبة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.