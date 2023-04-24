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أستراليا تعتزم تعديل الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 02:42 مساء
أستراليا تعتزم تعديل الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات الإقليمية
جنديان من القوات الأسترالية (أرشيفية: ا ف ب)
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تعتزم أستراليا تعديل الإنفاق الدفاعي، بعدما خلصت مراجعة إلى أن البلاد لا تتمتع بالإعداد الكافي للدفاع عن نفسها في أي صراع في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز، كلف بإجراء المراجعة لتقييم ما إذا كانت بلاده لديها القدرة الدفاعية والتموضع والاستعداد الضروري للدفاع عن أستراليا بأفضل صورة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوصت لجنة الدفاع الاستراتيجية، بإجراء إصلاحات كبيرة بالنسبة للطريقة التي يجرى بها تشكيل الدفاع وتموضعه وتشغيله.

وجرى تحديد ستة مجالات ذات أولوية من أجل اتخاذ إجراء فوري، من بينها اتفاقية أوكوس الأمنية الثلاثية التي تتيح لأستراليا الحصول على غواصات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تحالف موجه ضد أي تهديد محتمل من الصين
ويرى الخبراء الأمنيون أن التحالف بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، موجه ضد أي تهديد محتمل من الصين.

كما تسعى أستراليا لتعزيز شبكتها من القواعد في شمال البلاد، وتحسين تعاونها الدفاعي مع الدول المجاورة، خاصة في المحيط الهادئ.

وقال البانيز «الحكومة ستستمر في الاستثمار في قدراتنا والاستثمار في علاقتنا للمساعدة في بناء أستراليا، أكثر أمنا ومنطقة أكثر استقرارا ورخاء».

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس، إن الإصلاحات ستحافظ على «السلام والأمن والرخاء» في المنطقة.

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