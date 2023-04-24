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روسيا تعلن صدّ هجوم بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 09:24 صباحا
روسيا تعلن صدّ هجوم بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم
مقر أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، 31 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الروسية الإثنين صدّ «هجوم» بمسيّرات بحرية كان يستهدف ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، حيث مقر أسطول البحر الأسود، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقال الحاكم المحلّي للمدينة، ميخائيل رازفوجاييف، المعيّن من قبل موسكو «جرى صدّ محاولة هجوم على سيباستوبول اعتبارا من الساعة 3:30 صباحا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف عبر تطبيق تلغرام «جرى تدمير مسيّرة (بحرية) من قبل» قوات الدفاع عن الميناء، في حين «انفجرت (المسيّرة) الثانية من تلقاء نفسهاۚ، مشيرا الى أن هذا التصدّي وقع خارج المنشأة التي لم تتعرض أي أجزاء من بنيتها التحتية لأضرار جراء ذلك».

مقرّ أسطول البحر الأسود
والمسيّرات البحرية، هي معدّات تعمل على سطح الماء ويتم تشغيلها عن بعد.

وأكد رازفوجاييف أن «الهدوء يسود المدينة حاليا.. كل القوات والأجهزة هي في حال جاهزية للقتال» حسب الحاجة.

وسيفاستوبول هي مقرّ أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

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 وتعرض الميناء الواقع في القرم التي ضمّتها موسكو من كييف في العام 2014، لسلسلة هجمات منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، استخدمت فيها مسيّرات جوية وبحرية.

وفي منتصف أبريل، أعلنت السلطات الروسية إلغاء احتفالات الأول من مايو والتاسع منه (تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا)، في القرم لأسباب «أمنية».

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