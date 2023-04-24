إسبانيا تعلن إجلاء نحو 100 شخص من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أجلت إسبانيا نحو 100 شخص من السودان على متن طائرة عسكرية، من بينهم 30 إسبانيًا و70 آخرين من جنسيات أوروبية وأميركية لاتينية، حسب ما أفادت وزارة الخارجية ليل الأحد.

جاء في بيان الخارجية أن «الطائرة العسكرية الإسبانية أقلعت من الخرطوم قبيل الساعة 11 مساء (21,00 ت غ) وعلى متنها نحو مئة راكب»، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت في طريقها إلى جيبوتي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسارعت، الأحد، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

- الجيش الألماني يعلن إجلاء 101 شخص من السودان

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش الألماني أن طائرة تابعة له تقل 101 شخصًا غادرت السودان في إطار جهود الإجلاء من الدولة التي تمزقها الحرب.

وتسببت الاشتباكات منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وأفاد شهود وكالة «فرانس برس» بأن أصوات إطلاق الرصاص ودوي الانفجارات وتحليق الطيران الحربي تتواصل في الخرطوم، وتطغى الأحد على ما عداها، لاسيما دعوات التهدئة المتكررة والتي جاءت أحدثها الأحد من البابا فرنسيس.