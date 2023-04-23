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بيرو تتسلم رئيسها السابق توليدو المطلوب بتهم فساد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 08:38 مساء
بيرو تتسلم رئيسها السابق توليدو المطلوب بتهم فساد
الرئيس البيروفي الأسبق أليخاندرو توليدو. (الإنترنت)
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وصل الرئيس البيروفي الأسبق أليخاندرو توليدو ليما الأحد، بعدما سلمته الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم فساد وغسل أموال في قضية شركة الأشغال العامة «أوديبريشت»، قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عامًا.

وكان القضاء البيروفي يطلب منذ 2018 تسليمه توليدو (77 عامًا) الذي حكم البيرو من 2001 إلى 2006. وقد وصل من لوس أنجليس تحت مراقبة عناصر من الشرطة الدولية (انتربول)، قاموا بتسليمه إلى الشرطة والمدعين العامين في البيرو، حسب لقطات بثها التلفزيون البيروفي، بحسب «يورو نيوز».

اتهامات بالفساد
وتوليدو متهم بتلقي عشرات الملايين من الدولارات من مجموعة البناء البرازيلية «أوديبريشت» التي تشكل محور فضيحة واسعة في أميركا الجنوبية مرتبطة برشاوى في مقابل الحصول على عقود عامة.

وكان توليدو الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، توجه إلى محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، لسجنه بهدف تسليمه بعدما استنفد كل الطعون الممكنة ضد هذا القرار.

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وبعد مثوله أمام قاض وخضوعه لفحص طبي سينقل إلى سجن بارباديو الواقع داخل ثكنات مديرية العمليات الخاصة للشرطة، حيث يقبع الرئيسان السابقان بيدرو كاستيو (2021-2022) وألبرتو فوجيموري (1990-2000).

 18 شهرًا رهن التوقيف الاحترازي
وسيبقى لمدة 18 شهرًا رهن التوقيف الاحترازي حتى تبدأ محاكمته. وكان الرئيس الأسبق أوقف في 2019 في الولايات المتحدة حيث كان يعيش بعدما عمل في جامعة ستانفورد. وفي البداية أودع السجن ثم وُضع في الإقامة الجبرية في منزله في سان فرانسيسكو مع الزامه بارتداء سوار إلكتروني.

وأكد براءته وقدم عددًا من الطعون ليتجنب تسليمه، رفض آخرها الخميس. وتوليدو هو أحدث رئيس بيروفي سابق سيحاكم بتهمة الفساد بعد ألبرتو فوجيموري (1990-2000) وأويانتا أومالا (2011-2016) وبيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018) ومارتن فيزكارا (2018-2020) وبيدرو كاستيو (2021-2022).

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