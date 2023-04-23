فرنسا تجلي مئة شخص من السودان على متن أول رحلة وسيتبعهم مئة آخرون

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت فرنسا زهاء 100 شخص من رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان على متن أول رحلة تقوم بها في إطار عملية إجلاء «معقدة» مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأحد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه «أقلعت طائرة أولى من الخرطوم ومن المتوقع أن تصل الى جيبوتي قرابة الساعة 18:00 (16:00 ت غ)»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقلع طائرة أخرى «عند الساعة 17:30» وعلى متنها أيضًا ما يناهز 100 شخص، بحسب «فرانس برس».

وبدأت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى الأحد إجلاء رعاياها من السودان، بعد تأكيد الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في الخرطوم، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وتسببت المعارك المستمرة منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى في البلاد، أو في اتجاه تشاد ومصر.

إطلاق رصاص ودوي انفجارات وتحليق طائرات حربية

وعلى رغم تكرار الدعوات إلى التهدئة، وآخرها اليوم من البابا فرنسيس، سمعت في الخرطوم وضواحيها الأحد أصوات إطلاق الرصاص ودوي انفجارات وتحليق طائرات حربية، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وتسارع في نهاية الأسبوع إجلاء المواطنين الأجانب وسط مخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد بدء «عملية إجلاء سريع» لفرنسيين وبعثتها الدبلوماسية تشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من «دول شريكة وحليفة»، من دون تفاصيل إضافية.

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وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر «تويتر» أن قواته العسكرية أنهت «عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة».

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه «تقرر في 23 أبريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برًا عبر المرور بدولة أخرى». وفي حين لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية، أشارت إلى أن الإجلاء سيشمل «رعايا دول أخرى طلبوا المساعدة».

إيطاليا تعمل على إجلاء رعاياها

وتعمل روما أيضًا لإجلاء رعاياها. وبعثت وحدة الأزمات في الخارجية الإيطالية برسالة إلى مواطنيها في الخرطوم نشرتها وكالة الأنباء (آجي)، تؤكد فيها أنها تعمل بهدف «فرصة سانحة لمغادرة الخرطوم، قد تكون اليوم الاحد 23 من أبريل».

وأتت هذه العمليات بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القوات الأميركية «نفّذت عملية» لإخراج موظفين حكوميين أميركيين من السودان.