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الهند توقف زعيما للسيخ دعا لانفصال البنجاب عن الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 10:48 صباحا
الهند توقف زعيما للسيخ دعا لانفصال البنجاب عن الهند
الانفصالي السيخي أمريتبال، خلال زيارته المعبد الذهبي في أمريتسار، 3 مارس 2023. (أ ف ب)
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ألقت الشرطة الهندية اليوم الأحد القبض على القيادي الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، والذي أحيا الدعوات من أجل إقامة وطن مستقل للسيخ، وانفصال ولاية البنجاب شمالي الهند، والتي لها تاريخ من التمرد العنيف.

وقالت شرطة ولاية البنجاب، إنه «أوقف في مدينة موغا»، داعية «المواطنين إلى الحفاظ على السلم والوئام» وعدم بثّ أخبار كاذبة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب وسائل إعلام محلية، سلّم أمريتبال سينغ (30 عاما) نفسه للشرطة، والذي اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة إثر مطالبته بإنشاء خالصتان وهي ولاية يطالب بإنشائها السيخ الانفصاليون في البنجاب.

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في فبراير، اقتحم أمريتبال سينغبار وأتباعه، مسلحين بسيوف وسكاكين وأسلحة نارية، مركزًا للشرطة بعد اعتقال أحد مساعدي سينغ بتهمة الاعتداء ومحاولة السرقة.

وتسبب الهجوم الذي وقع في وضح النهار في ضواحي مدينة أمريتسار الشمالية موطن المعبد الذهبي، وهو أقدس مزار للسيخ، بعدة إصابات في صفوف الشرطيين.
ولاذ أمريتبال سينغ بالفرار في 18 مارس، ما أدّى إلى إطلاق عملية مطاردة ضخمة بحثا عنه.

«هجوم على مجتمع السيخ»
وأوقف أكثر من مئة مناصر له، وحُرمت ولاية البنجاب، التي يقيم فيها 30 مليون شخص 58% منهم من السيخ، من الإنترنت الجوّال لعدة أيام.

ولم يمنع ذلك أمريتبال سينغ من الاستهزاء بالسلطات في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر مارس، ووصف عملية الشرطة بأنها «هجوم على مجتمع السيخ».

وقال حينها «لم أخشَ أبدًا التعرض للاعتقال ولست خائفًا اليوم.. معنوياتي جيدة. لا أحد يستطيع أن يؤذيني. إنها مشيئة الله».

وأدّى ذلك إلى تنظيم تظاهرات داعمة لسينغ أمام القنصليات الهندية، في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.

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