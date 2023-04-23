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إجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم بـ«تنسيق» مع قوات الدعم السريع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 08:47 صباحا
إجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم بـ«تنسيق» مع قوات الدعم السريع
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر السبت، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقال بايدن في بيان «اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإجلاء موظفين حكوميين من الخرطوم.. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية وجسدوا صداقة أميركا وصلتها مع شعب السودان»، وفق وكالة «فرانس برس».

تنسيق مع قوات الدعم السريع
من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أميركية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعا عنيفا.

وقالت القوات، التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن «قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأميركية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد» من السفارة الأميركية».

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