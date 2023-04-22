ست دبابات من إسبانيا في طريقها إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت أن ست دبابات من طراز «ليوبارد» تعهدت مدريد بإرسالها إلى كييف، باتت في طريقها الى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.

وقالت روبليس للصحفيين إن هذه الدبابات «إضافة إلى زهاء عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتّجه إلى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة»، بحسب «يورو نيوز».

أربع دبابات أخرى تخضع للتصليح

وأشارت الوزيرة إلى أن «أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد تخضع للتصليح حالياً، وسيتم إرسالها إلى أوكرانيا أيضاً متى تمّ إنجاز ذلك». يأتي ذلك في إطار المساعدات التي وعدت دول غربية عدة بتوفيرها إلى كييف لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.

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وبعدما أمضى فصل الشتاء في مواجهة هجمات روسية عند خطوط الجبهة في شرق البلاد، يتوقع أن يشنّ الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً خلال الربيع أو الصيف.