  • Alwasat News
Atwasat

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 12:53 مساء
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا
ناخبة نيجيرية تدلي بصوتها في أبوجا في اقتراع رئاسي، 25 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تكشف موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء.

في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج التي تخللت انتخابات 25 فبراير، أدت هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق، كيمي بوساري، إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا.. الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.. كل ما يهتمون به هو أحكاهم المسبقة».

توقعات بوصول الطعون إلى المحكمة العليا
ولجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، الثاني والثالث على التوالي، إلى القضاء نهاية مارس للطعن في النتائج.

ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا، كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019.

وفي هذا السياق الحساس بشكل خاص، كشفت خدمة تقصّي الحقائق في وكالة «فرانس برس»، عشرات المعلومات الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك صورة يزعم أنها تظهر الرئيس المنتخب تينوبو، وهو يقدم رشوة لرئيس المحكمة العليا أولوكايودي أريوولا.

لكن في الواقع، تُظهر هذه الصورة التي تعود إلى العام 1996 بولا تينوبو في لندن مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية في نشر ادعاءات لا أساس لها حول المحاولات المزعومة لتينوبو لتقديم رشى لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة الجنائية الدولية، التي ليس لها اختصاص في المسائل الانتخابية في نيجيريا.

وتسمح هذه الشبكات، مثل فيسبوك وواتساب وتيك توك، التي يستخدمها نحو 36 مليون شخص في نيجيريا، للشائعات والمعلومات المضللة بالانتشار مثل النار في الهشيم.

«حملات تشهير»
وما ساهم في ذلك، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة قوضت ثقة المواطنين في النظام القضائي.

في أكتوبر 2016، فتشت الشرطة منزلَي اثنين من قضاة المحكمة العليا لكنهما برّئا في نهاية المطاف من كل الشبهات.

وفي العام 2019، اتُهم والتر أونوغن الذي كان أعلى قاضٍ في البلاد حينذاك، بعدم التصريح عن ممتلكات، وهي مناورة سياسية وفقا لمنتقدي السلطة.

كما أدت المشكلات التقنية، خصوصا التأخير في إعلان النتائج بعد التصويت، إلى إثارة شكوك حول حصول عمليات تزوير.

وكتبت الروائية النيجيرية تشيماماندا أديشي، في مقال لمجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية، «خيبة الأمل المريرة التي يشعر بها العديد من النيجيريين ليس سببها أن مرشحهم لم يفز بل أن الانتخابات التي حاولوا الوثوق بها تبين أنها معيبة بطريقة غير مقبولة وغير مبررة».

- بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

وأجّجت خيبة الأمل هذه المعلومات المضللة ضد «المفوضية القومية المستقلة للانتخابات»، بما فيها مزاعم كاذبة بأن وزيرا حليفا لتينوبو، كان لديه إمكان الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على النتائج قبل الإعلان رسميا عن الفائز.

كذلك أبطلت وكالة «فرانس برس»، صحة مقطع فيديو شاهده الآلاف يزعم أنه يظهر رئيس مفوضية الانتخابات محمود يعقوبو يتناول العشاء لدى بولا تينوبو في اليوم التالي للانتخابات.

واستهدفت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات بـ«سلسلة من حملات التشهير اليائسة من قبل مخربين»، بحسب الناطق باسمها روتيمي أويكانمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة ...
حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره

حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في الجنوب

في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في ...
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي
ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي
الصين: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان
الصين: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان
«التنمر» يطيح بنائب رئيس الحكومة البريطاني من منصبه
«التنمر» يطيح بنائب رئيس الحكومة البريطاني من منصبه
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف ...
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا...
المزيد
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات...
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في ......
الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية بزيارة البرتغال
الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية بزيارة البرتغال...
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان ......
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ......
المزيد