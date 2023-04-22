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ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 10:39 صباحا
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية
عمال إنقاذ في موقع انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان، 18 إبريل 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق التربة الهائل الذي وقع في وقت سابق هذا الأسبوع وطمر أسطول شاحنات كان ينتظر العبور من باكستان إلى أفغانستان، إلى ثمانية، على ما أفاد مسؤولون السبت.

ووقع انزلاق التربة قبل فجر الثلاثاء عند معبر تورخام الحدودي، الأكثر استخداما بين البلدين، حيث كانت أكثر من 100 شاحنة تنتظر العبور، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم خدمات الإنقاذ الباكستانية بلال فيضي «انتشلنا حتى الآن سبع جثث»، مضيفا أن «عملية جارية لانتشال جثة ثامنة» من تحت الأنقاض.

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وطُمرت 20 شاحنة في الحادث في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان، فيما أبلغت خدمات الإنقاذ بداية عن مقتل شخصين.

انزلاق تربة آخر
ووقع انزلاق التربة بمعظمه على مسافة نحو 120 مترا من المعبر الحدودي الرئيسي، ما تسبب في اندلاع حرائق إذ كان السائقون يطهون وجبات على مواقد تعمل بالغاز قبل صيام النهار خلال شهر رمضان.

وقال فيضي «عمالنا قريبون من الجثة الثامنة ويمكنهم رؤيتها»، مضيفا «أزلنا 60% من الأنقاض لكن حدث انزلاق تربة آخر يوم أمس في المنطقة نفسها ما أدى الى تأخر عملية الإنقاذ».

وأكد نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان حصيلة القتلى وقال إن حركة المرور استؤنفت الخميس.

ولم يتّضح سبب انزلاق التربة على الفور، لكن أحد المسؤولين قال الثلاثاء، إن آلات ثقيلة استخدمت على مدى أشهر في مشروع توسعة في التلال المحيطة بالمعبر الحدودي، مضيفا أن أمطارا غزيرة خلال الليل قد تكون ساهمت في ذلك.

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