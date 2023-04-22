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العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 09:11 صباحا
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين
السفينة اليابانية «مونتيفيديو مارو» في البحر عام 1941. (أ ف ب)
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بعد ثمانية عقود من الغموض، عثر قبالة سواحل الفلبين على حطام سفينة يابانية نسفت خلال الحرب العالمية الثانية وعلى متنها أكثر من ألف شخص معظمهم من أسرى الحرب الأستراليين.

وأعلنت مؤسسة «سايلنتوورلد» (سايلنتوورلد فاونديشن) التي تنشط في البحث عن الآثار في أعماق البحار، السبت أنها رصدت في 18 إبريل السفينة «مونتيفيديو مارو» على عمق أكثر من أربعة آلاف متر في بحر الصين الجنوبي على بعد 110 كيلومترات عن جزيرة لوزون الفلبينية، وفق وكالة «فرانس برس».

وعثر على السفينة بعد حملة بحث في الأعماق، استغرقت 12 يوما باستخدام طائرة مسيرة مزودة بسونار.

وكان غرق هذه السفينة واحدا من أكبر الحوادث البحرية المفجعة في تاريخ استراليا، فقد أغرقت الغواصة الأميركية «يو إس إس ستورجون» التي لم يكن طاقمها يعلم أنها تقل أسرى حرب من قوات الحلفاء إلى جزيرة هاينان الصينية، حيث كان يحتلها الجيش الياباني.

التخطيط لعملية البحث عن السفينة استغرق 5 سنوات
وقالت «مؤسسة سايلنت وورلد»، إن 1060 شخصا من 14 شخصا قتلوا في غرق السفينة، بينهم 979 أستراليا أسروا خلال معركة رابول في غينيا الجديدة، وكان 850 من هؤلاء الأستراليين على الأقل جنودا.

وأوضحت المنظمة نفسها أن التخطيط لعملية البحث عن السفينة استغرق خمس سنوات، والتي بدأت في السادس من إبريل.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، «عثر أخيرا على المكان الذي يرقد فيه»، قتلى السفينة المفقودة، معبرا عن أمله في أن «تجلب أخبار اليوم بعض الراحة لأحبائهم الذين انتظروا طويلا».

وأوضحت المنظمة أن حطام السفينة سيترك في مكانه ولن ينقل أي شيء أو أي رفات بشرية احتراما لأسر الضحايا».

وبين الذين قتلوا على متن السفينة 33 بحارا من سفينة الشحن النروجية «هيرشتاين»، أسرهم اليابانيون في رابول، ونحو 20 يابانيا هم حراس وأفراد طاقم السفينة، حسب المؤسسة نفسها، التي أوضحت أن بين ضحايا هذه الحادثة أيضا مواطنين من بريطانيا المتحدة والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيرلندا وهولندا ونيوزيلندا وجزر سليمان والسويد والولايات المتحدة.

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