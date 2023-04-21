تويتر تسحب علامة «وسائل الإعلام التابعة للدولة» غداة تجريد المشاهير من العلامة الزرقاء

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت تويتر علامتي «وسائل إعلام تابعة للدولة» و«وسائل إعلام ممولة من الحكومة» من حسابات مؤسسات إعلامية حول العالم، بحسب تقييم أجرته وكالة «فرانس برس» الجمعة للكثير من الصفحات البارزة على المنصة.

وتبيّن لوكالة «فرانس برس» بحسب هذا التقييم أنّ وسائل إعلام رئيسية كثيرة من الدول الغربية وروسيا والصين وبلدان أخرى، فقدت هذه العلامات التي كانت مرفقة بحساباتها.

يأتي ذلك غداة تجريد المنصة مشاهير عالميين من مختلف المجالات، بينهم البابا فرنسيس ودونالد ترامب وبيونسيه، من علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساباتهم على تويتر، بعدما نفذّت المنصة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه العلامة الشهيرة من أي شخص لا يدفع مقابل التوثيق.

وأخذ شكل الشبكة الاجتماعية بالتغيّر سريعاً الخميس، مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

تجريد المشاهير من العلامة الزرقاء

شخصيات وبذلك اختفت العلامة الزرقاء من حسابات شخصيات مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل غيتس وليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحافيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم حتى جاك دورسي، مؤسس تويتر.

على الجانب السياسي، سُحبت علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكن بعضهم حصل على علامة التوثيق الرمادية المخصصة للحسابات الحكومية أو بعض المنظمات. وهذه حالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي.

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وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليا إلى المستخدمين الذين يدفعون ثمانية دولارات شهرياً للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.

واختيار يوم 20 أبريل لم يكن عشوائياً لتنفيذ هذه الخطوة، إذ يرمز هذا التاريخ بصيغته الأميركية (4/20) إلى «يوم استهلاك الحشيش» في الولايات المتحدة. ودأب ماسك، رئيس «تيسلا» و«سبايس اكس»، على إطلاق النكات حول هذا الموضوع، لدرجة أنه اشترى المنصة بسعر 54,20 دولاراً للسهم.