ستولتنبرغ: على «ناتو» ضمان تغلب أوكرانيا على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أثناء زيارة إلى كييف، الخميس، أن أولوية الحلف تتمثل في ضمان «تغلب» أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيجرى بحث خطة انضمامها لـ«ناتو» خلال قمة في يوليو.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف إن «مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في ناتو. يتفق جميع الحلفاء على ذلك»، وأشار إلى أن «مسألة العضوية ستحتل أولوية على جدول أعمال» قمة «ناتو» المرتقبة في فيلنيوس هذا الصيف، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل ينس ستولتنبرغ، الخميس، إلى كييف في زيارة غير معلنة. ونشرت وسائل إعلام صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري للجنود الذي سقطوا في معارك، وفق الوكالة الفرنسية.

زيلينسكي يدعو «ناتو» لمساعدة كييف على تجاوز «التحفظات» على مدها بالأسلحة

بدوره، اعتبر زيلينسكي أن «الوقت حان» لحلف شمال الأطلسي «ناتو» لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه، وقال: «الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول ناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم».

ودعا الرئيس الأوكراني الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ لمساعدة كييف على «تجاوز تحفظات» بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي. وقال زيلينسكي: «وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».