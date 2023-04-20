زيلينسكي يدعو «ناتو» لمساعدة كييف على تجاوز «التحفظات» على مدها بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ لمساعدة كييف على «تجاوز تحفظات» بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع ستولتنبرغ في كييف: «وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعتبر زيلينسكي إن «الوقت حان» لحلف شمال الأطلسي «ناتو» لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه، وقال: «الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول ناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم».

ووصل ينس ستولتنبرغ، الخميس، إلى كييف في زيارة غير معلنة، على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. ونشرت العديد من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري للجنود الذي سقطوا في معارك، وفق وكالة «فرانس برس».