زيلينسكي: حان الوقت لدعوة أوكرانيا إلى صفوف «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن «الوقت حان» لحلف شمال الأطلسي «ناتو» لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في كييف: «الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول ناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل ستولتنبرغ، صباح الخميس، إلى كييف في زيارة غير معلنة، على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. ونشرت العديد من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري للجنود الذي سقطوا في معارك، وفق الوكالة الفرنسية.