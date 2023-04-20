سول: إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا مرهون بأفعال روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعتمد قرار كوريا الجنوبية المتعلق بإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف على أفعال روسيا، على ما أعلن المكتب الرئاسي في سول، الخميس، موضحا أن هجوما محتملا واسع النطاق على مدنيين من شأنه أن يغير الموقف.

وتطبق سول سياسات تعارض إرسال أسلحة إلى دول تشهد نزاعات، وهو ما قالت مرارا إنه يجعل من الصعب بالنسبة لها تزويد أوكرانيا بأسلحة بشكل مباشر. وقد أيدت كوريا الجنوبية العقوبات بقيادة الولايات المتحدة على موسكو وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف بموازاة التوقيع على صفقات أسلحة كبيرة، تشمل دبابات ومدافع هاويتزر مع بولندا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن مكتب الرئيس يون سوك يول، الخميس، أن «كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث عمليات قتل يأخذها المجمع الدولي على محمل الجد». وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين طالبا عدم كشف اسمه: «ما سيحصل يتوقف على روسيا»، وأضاف أن سياسات كوريا الجنوبية القاضية بعدم تزويد أسلحة إلى دول تشهدا حروبا، ليست قانونا بالمعنى الدقيق بل التزاما «طوعيا»، وأكد أن «ما لم تحصل وفيات مدنية على نطاق هائل، يبقى موقفنا على ما هو عليه».

موسكو تحذر سول

وأعلن يون لوسائل إعلام هذا الأسبوع أنه «إذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين (...) سيكون من الصعب علينا أن نصر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي».

واستدعت تلك التصريحات تحذيرا من موسكو لسول الأربعاء. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: «اتخذت سول للأسف موقفا غير ودي»، وأضاف أن «بدء عمليات تزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معينا من الانخراط في هذا النزاع».

وكوريا الجنوبية حليف رئيسي للولايات المتحدة ومن أكبر مصنعي ذخائر المدفعية. وتصور إحدى وثائق الاستخبارات الأميركية المسربة ارتباك مواقف مسؤولي الأمن الكوريين الجنوبيين بين سياسات بلادهم المتعلقة بالمساعدات الفتاكة إلى مناطق نزاعات، وتزايد المطالب من الغرب لتأمين أسلحة إلى أوكرانيا.

وحسب الوثيقة يقترح أحد المسؤولين الكوريين الجنوبية تصدير ذخائر إلى بولندا للالتفاف على تلك السياسة. ومن المقرر أن يتوجه يون إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في زيارة دولة.