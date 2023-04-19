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24 قتيلاً جراء هجومين في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 10:10 مساء
24 قتيلاً جراء هجومين في بوركينا فاسو
قوات تابعة للجيش البوركنابي في موقع تفجير سابق (أرشيفية: أ ف ب)
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قُتل 24 شخصًا على الأقل بينهم 20 عنصرًا مدنيًا في قوات رديفة للجيش في هجومين يُعتقد أن مسلحين نفّذوهما في وسط-شرق بوركينا فاسو الثلاثاء، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس» الأربعاء.

والهجوم الذي حصد العدد الأكبر من القتلى، وقع في قرية بمنطقة بيتو الواقعة قرب الحدود مع توغو وغانا، وفق مسؤول محلي أوضح أن الحصيلة المؤقتة تفيد بمقتل 16 عنصرًا في قوة رديفة للجيش وأربعة مدنيين.

وأكد مسؤول في فصيل «المتطوعين للدفاع عن الوطن» وقوع الهجوم، مشيرًا إلى مقتل أربعة متطوعين آخرين في اشتباك ثانٍ وقع في المنطقة نفسها.

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