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برنامج أممي: انعدام الأمن الغذائي بغرب ووسط أفريقيا الأعلى منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 02:13 مساء
برنامج أممي: انعدام الأمن الغذائي بغرب ووسط أفريقيا الأعلى منذ 10 سنوات
نازحة صومالية تحمل طفلا وممتلكاتها بعد فرارها من المجاعة ووصولها مقديشو. (أرشيفية: رويترز)
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مستويات جوع كارثية في المناطق المتضررة من الصراع في بوركينا فاسو ومالي، حيث يعرقل انعدام الأمن بشدة المساعدة الإنسانية.

ورجحت دراسة حديثة للبرنامج أن يصل انعدام الأمن الغذائي الحاد في غرب ووسط أفريقيا، بحلول يونيو المقبل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات مع تزايد مقلق لانعدام الأمن الغذائي في بلدان منطقة الساحل الأفريقية، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وحسب الدراسة، فإنه من المتوقع ولأول مرة أن يعاني 45 ألف شخص من مستويات جوع كارثية، أي أنهم سيكونون على بعد خطوة واحدة من المجاعة، بما في ذلك 42 ألف شخص في بوركينا فاسو و2500 شخص في مالي.

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تحذير من تصاعد انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة
وأوضح البرنامج أن الآثار المجتمعة للنزاع، والصدمات المناخية، و«كوفيد-19»، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تستمر في زيادة الجوع، وسوء التغذية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول المنتظم إلى الغذاء الآمن والمغذي إلى 48 مليون شخص خلال فترة العجاف التي تستمر بين شهري يونيو وأغسطس 2023، وهي زيادة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وحذر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، كريس نيكوي، من تصاعد حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، وقال: «هناك حاجة ماسة لاستثمارات ضخمة في تعزيز قدرات المجتمعات والأفراد على تحمل الصدمات مع إعطاء الأولوية للحلول المحلية وطويلة الأجل لإنتاج الغذاء وتحويله والوصول إليه بالنسبة للفئات الضعيفة».

كما حذر البرنامج من الوضع الغذائي الصعب الذي تمر به المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المقرر أن يواجه 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد في العام 2023.

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