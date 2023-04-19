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29 قتيلا غالبيتهم من المرضى في حريق مستشفى بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 11:48 صباحا
29 قتيلا غالبيتهم من المرضى في حريق مستشفى بالصين
أحد عناصر التحقيق يتفقد آثار الحريق الدامي في أحد مستشفيات بكين، 19 أبريل 2023. (أ ف ب)
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لقي 29 شخصًا على الأقل حتفهم جراء حريق اندلع الثلاثاء في أحد مستشفيات بكين، وفق حصيلة رسمية جديدة، الأربعاء، في إحدى أسوأ الكوارث تشهدها العاصمة الصينية منذ أكثر من عشرين عامًا، وعزيت أسبابها الأولية الى أعمال صيانة داخلية.

ودفع الحريق الذي اندلع بعيد ظهر أمس وجرى إخماده في أقل من ساعة، المرضى إلى الهرب من النوافذ أو الاحتماء على أجهزة التكييف المعلقة على واجهة المبنى، وفق ما أظهرت صور ولقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يجري حظرها بسرعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن مسؤول محلي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق إلى 29 شخصًا، بعدما كانت حصيلة سابقة صادرة، الثلاثاء، تفيد بمقتل 21 شخصًا. وتقدم مساعد رئيس بلدية فينغتاي لي زونغرونغ بـ«أحر التعازي» لعائلات الضحايا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «نبدي أسفنا العميق ونشعر بالذنب»، متقدمًا بالاعتذار إلى «كل سكان المدينة».

القتلى 16 امرأة و13 رجلًا
وأوضح المسؤولون أن القتلى هم 16 امرأة و13 رجلًا، بينما لا يزال 39 مصابًا يتلقون العلاج. من جهتها، أعلنت الشرطة توقيف 12 شخصًا في بكين على خلفية الحريق.

وقال سون هاي تاو من إدارة السلامة العامة إن من بينهم مدير المؤسسة الطبية وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها. ووفق التحقيقات الأولية التي أوردت خلاصاتها قناة «سي سي تي في» الرسمية، اندلع الحريق جراء «شرارات ولدتها أعمال تجديد داخلية».

وأفاد التحقيق أن الاحتكاك بين هذه الشرارات والطلاء القابل للاشتعال في الموقع، هو ما أدى لاندلاع النيران. ولم يؤثر الحريق على المدخل الرئيسي للمستشفى من الجهة الخارجية، إلا أن صورًا نشرتها وسائل إعلام محلية من داخل المبنى، أظهرت أسرة محترقة وبعض الجدران المكتسية باللون الأسود، إضافة إلى نوافذ خارجية محطمة.

26 قتيلًا من المرضى
وأشارت قناة «سي سي تي في» إلى أن 26 من القتلى هم من المرضى، في حين أن الثلاثة الباقين يتوزعون بين قريب للمرضى واثنين من موظفي المركز. وأوضحت القناة أن 78 مريضًا جرى نقلهم إلى الجناح الغربي للمستشفى.

وبعيد الحادث، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأشخاص يحتمون بأجهزة تكييف على واجهة مبنى المستشفى، أو يتمسّكون بملاءات قبل أن يقفزوا الى الأرض.

إلا أن مستخدمين لموقع «ويبو» المماثل لـ«تويتر» في الصين، شكوا صباح الأربعاء من الرقابة الرقمية التي جرى فرضها سريعًا على كل ما يتعلق بالكارثة. وكتب أحد هؤلاء «لقد مات عديد الأشخاص. هذا حادث كبير في ما يتعلّق بالسلامة، لكنه للأسف لا يلقى رواجًا بقدر إهانة شخص شهير لآخر».

والحادث هو الأسوأ تشهده بكين منذ يونيو 2002، حين قضى 25 طالبًا جراء حريق في مقهى للإنترنت. وفي نوفمبر 2022، قضى عشرة أشخاص في حريق اندلع في مبنى سكني في أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد، وفي الشهر ذاته، لقي 38 شخصًا مصرعهم جراء حريق اندلع في مصنع بمدينة أنيانغ (وسط)، ونجم حسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.

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