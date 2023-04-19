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كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 01:29 صباحا
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس
صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في 10 أكتوبر 2022، للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب إطلاق صاروخ في مكان غير محدد. (أ ف ب)
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمر المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي عسكري للتجسس.

وأمر كيم أيضًا بنشر سلسلة من الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات الاستطلاع العسكري للبلاد، حسبما نقلت «رويترز» عن الوكالة الكورية.

وفي ديسمبر الماضي، ذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في كوريا الشمالية «أجرت اختبارًا مهمًا في المرحلة النهائية لتطوير قمر صناعي مخصص للاستطلاع في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في 18 ديسمبر».

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