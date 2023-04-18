  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:28 مساء
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»
شاحنات حملت مساعدات إنسانية من حزب الله اللبناني قبل توجهها إلى سورية في 12 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنية ناظم أحمد، الذي تعتبره الولايات المتحدة ممولًا لـ«حزب الله».

ناظم أحمد.. تاجر «ألماس الدماء»
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن أحمد الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنه تاجر ألماس «ضالع في تجارة (ألماس الدماء)»، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلحة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله اللبناني

تفاصيل الشبكة المتهمة بتمويل «حزب الله»
وأوضحت الوزارة أنها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصًا تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.

والشبكة تشمل لبنان وعشرات الدول لا سيما في القارة الأفريقية، ومن بينها جنوب أفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة. وتستهدف تلك الشبكة تأمين التمويل لحزب الله، الفصيل الشيعي اللبناني، عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.

ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله إن «الأشخاص المتورطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية». وتابع نيلسون «يتعين على الفاعلين في سوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا يقظين، خصوصًا إزاء هذه التكتيكات المحتملة التي تتيح تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات».

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه المجموعة من العقوبات أُقرّت بالتنسيق مع المملكة المتحدة. وجاءت الخطوة الأميركية بعيد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.

وحزب الله، أو جناحه العسكري فحسب، مصنف منظمة إرهابية في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وغالبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الصيني يؤكد «تصميم» بكين على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي
وزير الدفاع الصيني يؤكد «تصميم» بكين على تعزيز التعاون مع الجيش ...
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في ...
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها الداخلية
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها ...
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»...
موسكو للسفيرة الأميركية: أي نشاط تخريبي في روسيا سيجري قمعه
موسكو للسفيرة الأميركية: أي نشاط تخريبي في روسيا سيجري قمعه...
محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي
محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي...
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم ......
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها الداخلية
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها......
المزيد