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شي جينبيغ سيدفع نحو «مستوى أعلى» من العلاقات مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 12:19 مساء
شي جينبيغ سيدفع نحو «مستوى أعلى» من العلاقات مع كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله الى مطار بيونغ يانغ، 20 يونيو 2019.. (أ ف ب)
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أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ، عزمه الدفع نحو «مستوى أعلى» من العلاقات مع كوريا الشمالية، وذلك في رسالة بعث بها إلى زعيمها كيم يونغ أون، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ الثلاثاء.

تأتي رسالة الدعم لكوريا الشمالية من أوثق حلفائها، في وقت دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع من اليابان، التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ أشهر، وتثير قلق وانتقادات خصومها كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بحسب وكالة «فرانس برس».

«دفع الصداقة والتعاون بين الطرفين لمستوى أعلى»
وكتب شي جينبينغ في رسالته إن «الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، تجاوزت تحديات تبدّل الوضع الدولي لزمن طويل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

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وأضاف أن الوضع الدولي والإقليمي «يتبدّل بشكل جدّي ومعقّد»، مؤكدا أنه سيواصل «بشكل دائم، دفع الصداقة والتعاون بين الطرفين لمستوى أعلى».

وجاءت الرسالة الصينية قبيل ساعات من مطالبة وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيونغ يانغ بـ«الامتناع» عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية.

وحذّر الوزراء في أعقاب يومين من الاجتماعات التي عقدوها في اليابان، من ردّ «قوي» على خطوات من هذا النوع.

وجاء في بيان للوزراء «نطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار أو استفزازية، تشمل أي تجارب نووية أخرى أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية»، مضيفين «هذه الأعمال يجب أن تُقابل برد دولي سريع وموحد وقوي يشمل المزيد من الإجراءات التي يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذها».

سلسلة تجارب على أسلحة
وأجرت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية سلسلة من التجارب على أسلحة، شملت إطلاق العديد من أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارات، وأكدت الأسبوع الماضي إطلاق «نوع جديد» من هذه الصواريخ يعمل بالوقود الصلب، في خطوة عدّها كيم يونغ أون «كبيرة» ضمن برنامج بلاده للتسلح.

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