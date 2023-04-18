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مجموعة السبع تعارض «الأنشطة العسكرية» لبكين في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 11:00 صباحا
مجموعة السبع تعارض «الأنشطة العسكرية» لبكين في بحر الصين الجنوبي
وزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة السبع في مدينة سابورو بمقاطعة هيكايدو، 15 إبريل 2023. (الحكومة اليابانية)
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أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء، أنهم يعارضون «الأنشطة العسكرية» الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشددين على أن سياستهم بشأن تايوان لم تتغير، وذلك في بيان صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان.

وقال الوزراء في بيانهم إنه «لا يوجد أساس قانوني لمطالب الصين البحرية التوسعية في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض الأنشطة العسكرية للصين في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وأضافوا في إشارة واضحة إلى الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي بشأن تايوان، «لا يوجد تغيير في المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك السياسات المعلنة لصين واحدة».

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