منشقون عن فارك «مستعدون» للتفاوض من أجل السلام في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فصيل منشقّ عن ميليشيا «القوات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك) الأحد، خلال تجمّع «شعبي» واسع في جنوب كولومبيا، «استعداده» لبدء مفاوضات سلام مع الحكومة الكولومبية اعتبارًا من 16 مايو.

وقالت الناطقة باسم القيادة المركزية لفارك (إي ام سي-فارك) أنخيلا إسكييردو، «نعلن للعالم أجمع أن مندوبينا إلى طاولة الحوار مع الحكومة مستعدون للسادس عشر من مايو»، بعدما رفض هذا الفصيل توقيع اتفاق السلام مع الحكومة العام 2016، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويُقدّر عدد عناصر هذا الفصيل بنحو ثلاثة آلاف، وينشط في قسم كبير من مقاطعات البلاد الاثنين والثلاثين، خصوصا في الأمازون على ساحل المحيط الهادئ وعند الحدود الفنزويلية.

وأضافت الناطقة خلال هذا التجمع «الشعبي» غير المسبوق الذي أقيم في مناطق سيطرة هذه الميليشيا، بمنطقة سان فينسينتي ديل كاغوان في مقاطعة كاكيتا، أن إي ام سي-فارك «يأمل في أن يحدث تنظيم رسمي للمفاوضات».

«خارطة طريق تسمح لكولومبيا باستئصال جذور النزاع»

وحضر التجمع مبتسما، إيفان مورديسكو قائد هذا الفصيل الذي أعلنت الحكومة المحافظة السابقة مقتله، فضلا عن مسؤولين فيه، وقد ارتدى لباسا عسكريا، وشارك في التجمع آلاف الأشخاص غالبيتهم من المزارعين وأعضاء في جمعيات اجتماعية ومن أنصار التنظيم.

وقال إيفان مورديسكو، بعد ذلك من على المنبر «نأتي بقناعة كاملة وأمل بأنه من نقطة الانطلاق هذه يمكننا أن نضع خارطة طريق تسمح لكولومبيا باستئصال جذور النزاع».

«ثقافة سياسة جديدة»

وأضاف «طاولة الحوار ستدشن ثقافة سياسة جديدة سيكون الشعب الطرف الرئيسي فيها ويكون الفارك ضامنوها».

وفي ظل قيادته، وحّد مورديسكو المنشقون الذين يعتبرون أنفسهم ورثة فارك الفعليين التي كانت أقوى ميليشيا ماركسية في أميركا اللاتينية لفترة طويلة، «جبهات» أخرى من المعارضة في الأشهر الأخيرة، في مناطق عدة في كولومبيا.

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وأكد «يجب الإصغاء إلى الشعب السيد وتلبية رغباته»، مؤكدا أن حركته تدافع عن «المستضعفين» والعالم والبيئة وتواجه «المجزرة التي ترتكب في حق الطبيعة».

وطوال هذا التجمع، شدّد فصيله وممثلو منظمات مشاركة على ضرورة أن تحضر المفاوضات «مجتمعات» تعيش في مناطق يسيطر عليها الفصيل، واشترطوا مشاركتها في وضع جدول أعمال المفاوضات.

النروج و«العدالة الاجتماعية»

ومع هذا التجمع الذي أتى على شكل التزام بالسلام، استجاب المنشقون عن فارك بذلك على اقتراح التفاوض للرئيس اليساري غوستافو بيترو، الذي وصل إلى السلطة في صيف 2022 ويطمح إلى إقامة «سلام شامل» في البلاد بعد نزاع داخلي مستمر منذ أكثر من نصف قرن.

وبمبادرة من الرئيس بيترو، جرى التوصل إلى وقف متبادل لإطلاق النار مدة ستة أشهر مع الفصائل الرئيسية المنشقة عن فارك منذ أول يناير فضلا عن جماعات عسكرية أخرى. وفي حين انتهك كارتل المخدرات «كلان دل غولفو» هذا الاتفاق، لا يزال المنشقون عن فارك يحترمونه.

واقترح إي ام سي-فارك أن يقام هذا الحوار في النروج. وأوضح أحد قادة الفصيل دانيلو الفيسو «يبقى ذلك اقتراحا»، معتبرا أن «شروط الحوار متوافرة والوقت موات» له مع «حكومة بيترو الديموقراطية».

وحضر وفد من المفوضية العليا للسلام الحكومية التجمع بتكتم.

فيما أطلق «إيفان مورديسو»، كذلك نداء إلى جيش التحرير الوطني المنخرط من جانبه بمفاوضات مع الحكومة والذي يتواجه بانتظام مع المنشقين، بقوله «ندعو الرفاق في جيش التحرير الوطني إلى وضع حد للحرب بين منظمتينا التي لا تفيد إلا الطبقة النافذة في هذا البلد.. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا للسعي إلى تقارب».

وكانت بعض الفصائل رفضت اتفاق سلام العام 2016، أدّى إلى حل ميليشيا «القوات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك)، فيما عاد آخرون لاحقًا إلى حمل السلاح بعد فشلهم في الاندماج في الحياة المدنية.