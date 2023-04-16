4 قتلى في إطلاق نار بولاية آلاباما الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون مساء السبت في عملية إطلاق نار في ولاية آلاباما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة، فيما ذكرت تقارير أن الضحايا كانوا في حفل عيد ميلاد حينها.

تحدثت تقارير محلية عن أن عملية إطلاق النار حصلت في حفل عيد ميلاد بمناسبة بلوغ مراهقة سن 16 عامًا في مرقص في بلدة ديدفيل شمال شرق مونتغوميري عاصمة ولاية آلاباما، وأصيب خلالها 20 شخصًا على الأقل، بحسب «فرانس برس».

وقالت وكالة إنفاذ القانون في آلاباما في بيان الأحد «حاليًا هناك أربع وفيات مؤكدة وعدة إصابات». ولم توضح ما إذا كانت حددت هوية مشتبه به أو جرى توقيفه. وقالت وسائل اعلام محلية إن العديد من الجرحى، ومعظمهم من المراهقين، نقلوا إلى مستشفيات محلية.

- خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق نار داخل مصرف بولاية كنتاكي الأميركية

- 6 قتلى بالرصاص في ولاية ميسيسيبي الأميركية

وقالت أنيت آلان إن حفيدها فيل داودل هو أحد الضحايا. وفيل كان طالبًا في السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية وشارك في حفل عيد ميلاد شقيقته أليكسيس السبت.

تطويق مبنى في ديدفيل بشريط مسرح جريمة

وأضافت آلان في مقابلة مع جريدة محلية «كان طفلًا متواضعًا للغاية. لم يُزعج أحدًا. كانت الابتسامة لا تفارق وجهه»، مشيرة إلى أن والدة داودل أُصيبت أيضًا. وتابعت «الجميع حزين».

ولم تعط شرطة آلاباما أي تفاصيل إضافية، لكنها قالت إنها فتحت تحقيقًا بالشراكة مع شرطة ديدفيل ووكالات فدرالية منها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتحدّثت محطة «دبليو آر بي ايل» الأحد عن حركة كثيفة للشرطة ليل السبت وتطويق مبنى في ديدفيل بشريط مسرح جريمة، مشيرة إلى انتشار ملاءات بيضاء تغطي أجزاء من الموقع.

وكتبت حاكمة ولاية آلاباما كاي أيفي على تويتر «أنا حزينة اليوم مثل سكان ديدفيل وسكان آلاباما»، مضيفة «لا مكان للجريمة العنيفة في ولايتنا وسنبقى على اطلاع دائم بشأن توفر تفاصيل من قبل سلطات إنفاذ القانون». ووصف السناتور عن ولاية آلاباما تومي توبرفيلا إطلاق النار بأنه «مفجع».

تشديد الضوابط على الأسلحة

يمتلك ثلث الأميركيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويعيش حوالي نصف البالغين في منزل فيه سلاح. والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين المدافعين الأقوياء عن الحق الدستوري بحمل السلاح.

وأكدت الشرطة في وقت متأخر السبت مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في لويفيل في ولاية كنتاكي التي شهدت الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار في مصرف أودت بحياة خمسة أشخاص.