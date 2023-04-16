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وزير الدفاع الصيني لـ«بوتين»: علاقاتنا تتخطى التحالفات خلال الحرب الباردة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 08:44 مساء
وزير الدفاع الصيني لـ«بوتين»: علاقاتنا تتخطى التحالفات خلال الحرب الباردة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي وصل روسيا في زيارة رسمية، الأحد 16 أبريل 2023 (تويتر)
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أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الأحد، بالعلاقات مع موسكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «الكرملين».

وقال في تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي «لدينا علاقات قوية للغاية. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة»، واصفًا إياها بأنها «في غاية الاستقرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأشار وزير الدفاع الصيني إلى أنه اختار روسيا على وجه التحديد في الزيارة الأولى للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع الوزير في مؤتمر صحفي: «بعد أن توليت منصب وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، كانت هذه أول زيارة خارجية لي، اخترت روسيا على وجه التحديد لهذا الغرض من أجل التأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية».

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