وزير خارجية أوكرانيا يزور بغداد للمرة الأولى منذ الحرب مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيزور بغداد الإثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الزيارة تأتي «لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا، والتحديات الإقليمية والدولية في المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وسيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع من تلقي السوداني اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال «أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلًا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي». منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سعت بغداد إلى البقاء على الحياد في هذا النزاع، خصوصًا أن علاقات اقتصادية تجمعها مع كل من موسكو وكييف.

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استقبل القادة العراقيون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في فبراير الماضي وحينها شدد فؤاد حسين على موقف بلاده الداعم لـ «وقف إطلاق النار حتى تبدأ المفاوضات بين الطرفين». كما استضافت بغداد في بداية العام وزيري الخارجية السعودي والإيراني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

كان العراق قد أطلق في العام 2021 وساطة غير مسبوقة بين إيران والسعودية الخصمين الإقليميين اللذين أعلنا في مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.