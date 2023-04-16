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غوتيريس يطالب بـ«محاسبة المسؤولين» عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 07:23 مساء
غوتيريس يطالب بـ«محاسبة المسؤولين» عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، بـ«محاسبة المسؤولين» عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي في السودان. 

وقال الناطق باسمه ستيفان دوغاريك في بيان إن الأمين العام «يدين بشدة» مقتل مدنيين من بينهم الموظفون الأمميون الثلاثة، وأعرب عن أسفه «لتضرر مباني الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى بمقذوفات وتعرضها للنهب في عدة أماكن في دارفور»، وفق «فرانس برس».

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل ثلاثة من موظفيه في إقليم دافور بغرب السودان، وسط صراع على السلطة بين الجنرالين اللذين يقودان السودان منذ انقلاب 2021. وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين في بيان «نحن مضطرون لتعليق عملياتنا موقتًا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني»، بحسب «فرانس برس».

فتح «مسارات آمنة للحالات الإنسانية»
وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.

اتفق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان على السماح بفتح «مسارات آمنة للحالات الإنسانية» لمدة موقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة وأجزاء عديدة من البلاد.

وأفاد بيان الجيش السوداني، الأحد، بأن «القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم (14.00 ت غ)»، مشيرًا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من «الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة».

 اشتباكات هزت النوافذ والمباني
وتحدث مراسلو وكالة «فرانس برس» عن اشتباكات هزت السبت النوافذ والمباني في مناطق عديدة في العاصمة الخرطوم، وعن دوي انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، إن «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56»، وتحدثت أيضًا عن «عشرات الوفيات بين العسكريين» لا تشملهم هذه الحصيلة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى بلغ 595 «من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة».

وأوضحت أن هذه الحصيلة تتضمن «إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين جرى حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية»، مشيرة إلى «إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن «مقتل 27 شخصًا»، بينهم اثنان في مطار الخرطوم، وجرح 170 آخرين.

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