  • Alwasat News
Atwasat

إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 05:07 مساء
إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

جاء هذا الإغلاق غداة بدء تنفيذ خطة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرُّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، الأمر الذي يعدّ إلزاميًا منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وكالة «تسنيم» عن الناطق باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله «للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجرًا و18 مطعمًا وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة متعلقة بوجوب ارتداء الحجاب».

نساء يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي
ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصًا ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

-  رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»
-  شرطي إيراني يتلقى تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام امرأة بالحجاب

وأعلنت الشرطة أن أصحاب السيارات سيتلقون أيضًا رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس. وهم يخاطرون بأن يجري حجز سياراتهم في حال تكرار المخالفة.

وأضاف منتظر المهدي أنه «خلال الساعات الـ24 الماضية، جرى تسجيل عدة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتش الشرطة وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها
خيبة أمل متزايدة في أرمينيا حيال روسيا
خيبة أمل متزايدة في أرمينيا حيال روسيا
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
بوركينا فاسو.. 40 قتيلًا بينهم ستة جنود في هجوم نسب إلى «متطرفين»
بوركينا فاسو.. 40 قتيلًا بينهم ستة جنود في هجوم نسب إلى ......
إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي
إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب ......
«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون إثبات براءتها
«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون ......
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» ......
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
قتيلان في قصف تركي شمال العراق...
المزيد