  • Alwasat News
Atwasat

«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون إثبات براءتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 03:46 مساء
«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون إثبات براءتها
نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي في بروكسل. (أرشيفية: أف ب)
alwasat radio

أكدت إيفا كايلي، النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، وهي من المتّهمين الرئيسيين في فضيحة «قطر غيت»، في مقابلة صحفية أنها لن تعود إلى بلادها دون إثبات «براءتها».

وقالت اليونانية كايلي في مقابلة مع نسخة نهاية الأسبوع من صحيفة «تو فيما» اليونانية «إذا لم أتمكن من إقناع العدالة البلجيكية ببراءتي، فلن أعود إلى بلدي الأصلي»، حسب «فرانس برس».

و«قطر غيت» هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب اللذين ينفيان أيّ علاقة لهما بهذه القضية. 

إقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني
وغادرت كايلي، الجمعة، السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر. وكانت كايلي، الشخصية الرئيسية في الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي، آخر مشتبه به لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، بعد أربعة أشهر من توقيفها.

-  قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات
-  أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول إلى قطر

وأكدت «انهار عالمي بأكمله في ديسمبر 2022، عندما تم إبلاغي من قبل وسائل الإعلام بالاتهامات ضد شريكي ووالد طفلتي».

وكان شريك كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، ضمن اول دفعة من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس. وأضافت النائبة «مرت لحظات فكرت فيها في وضع حد لهذا العذاب  ولكن التفكير بابنتي دعمني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها
خيبة أمل متزايدة في أرمينيا حيال روسيا
خيبة أمل متزايدة في أرمينيا حيال روسيا
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
بوركينا فاسو.. 40 قتيلًا بينهم ستة جنود في هجوم نسب إلى «متطرفين»
بوركينا فاسو.. 40 قتيلًا بينهم ستة جنود في هجوم نسب إلى ......
إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي
إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب ......
«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون إثبات براءتها
«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون ......
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» ......
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
قتيلان في قصف تركي شمال العراق...
المزيد