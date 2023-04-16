«قطر غيت»: النائبة الأوروبية كايلي لن تعود إلى بلادها دون إثبات براءتها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إيفا كايلي، النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، وهي من المتّهمين الرئيسيين في فضيحة «قطر غيت»، في مقابلة صحفية أنها لن تعود إلى بلادها دون إثبات «براءتها».

وقالت اليونانية كايلي في مقابلة مع نسخة نهاية الأسبوع من صحيفة «تو فيما» اليونانية «إذا لم أتمكن من إقناع العدالة البلجيكية ببراءتي، فلن أعود إلى بلدي الأصلي»، حسب «فرانس برس».

و«قطر غيت» هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب اللذين ينفيان أيّ علاقة لهما بهذه القضية.

إقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني

وغادرت كايلي، الجمعة، السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر. وكانت كايلي، الشخصية الرئيسية في الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي، آخر مشتبه به لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، بعد أربعة أشهر من توقيفها.

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وأكدت «انهار عالمي بأكمله في ديسمبر 2022، عندما تم إبلاغي من قبل وسائل الإعلام بالاتهامات ضد شريكي ووالد طفلتي».

وكان شريك كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، ضمن اول دفعة من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس. وأضافت النائبة «مرت لحظات فكرت فيها في وضع حد لهذا العذاب ولكن التفكير بابنتي دعمني».