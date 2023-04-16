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قتيلان في قصف تركي شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 02:42 مساء
قتيلان في قصف تركي شمال العراق
تظاهرة في السليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، 9 إبريل 2023، وذلك ضدّ قصفٍ تركي لمطار في المنطقة قبل يومين (أ ف ب)
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أعلن مسؤول عراقي الأحد، مقتل شخصين على الأقل وجرح اثنين آخرين في قصف لطائرات مسيرة نسبه إلى قوات تركية، استهدف منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق الشمالي، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

واستهدف القصف الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، قرب بلدة بنجوين التي تقع قرب الحدود الإيرانية، سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الكردي التركي، حسبما أفاد مسؤول محلي طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وعلى مدى عقود، امتد القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إلى شمال العراق، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، ويقيم الجانبان مواقع عسكرية أو قواعد خلفية في الإقليم العراقي.

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ن جانبه، أعرب محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، حيث تقع بنجوين، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن «قلقه من الهجمات» التي تستهدف هذه المنطقة.

«الضحايا من عناصر حزب العمال الكردستاني»
ونقل بيان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن المحافظ قوله «حسب التحقيقات الأولية قتل شخصان وجرح آخران، جراء هذه الهجمات»، دون الكشف عن هوية الضحايا أو انتمائهم المحتمل لحزب العمال الكردستاني.

وعبر أبو بكر عن أمله في انتهاء هذه الهجمات لتبقى المنطقة آمنة خصوصا للمزارعين، وفقا للبيان.

وذكر المسؤول المحلي أن «الضحايا من عناصر حزب العمال الكردستاني»، الذي يستهدف بشكل متكرر في العراق بعمليات جوية وبرية من قبل القوات التركية.

ففي 7 إبريل، استهدفت ضربات بطائرات مسيرة نُسبت إلى تركيا، موقعا قريبا من مطار السليمانية الدولي، ثاني مدن إقليم كردستان شمال العراق، بالتزامن مع وجود جنود أميركيون وقائد قوات سورية الديموقراطية (قسد).

ونفت وزارة الدفاع التركية أي مسؤولية عن القصف.

وفي يوليو 2022، استهدفت ضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة منطقة ترفيهية في كردستان العراق، وأودت بتسعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال، فيما نفت تركيا أي مسؤولية عن القصف واتهمت حزب العمال الكردستاني.

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