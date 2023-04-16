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تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 01:08 مساء
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر صناعي أدى لسقوط حطام قرب سواحلها
سفن عسكرية تايوانية أمام جزيرة ماتسو المقابلة لمقاطعة فوجيان الصينية، 9 أبريل 2023 (أ ف ب)
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أدى إطلاق الصين لقمر اصطناعي الأحد إلى سقوط حطام في منطقة بحرية كانت بكين قد أغلقتها في السابق أمام الملاحة في شمال تايوان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية.

واوضح المصدر أن القمر الاصطناعي مر «قبالة الساحل الشمالي لتايوان»، وسقط «حطام الصاروخ في منطقة التأهب»، مؤكداً أن هذا الحطام لم يؤثر على «الأمن الداخلي» للإقليم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إطلاق «قمر اصطناعي جديد للطقس» من مركز فضاء في شمال الصين في الساعة 09,36 (01,36 ت غ) الأحد.

سقوط محتمل لحطام صاروخ
وأغلقت الملاحة في المنطقة الواقعة على بعد 160 كيلومتراً تقريباً من تايبيه، الأحد من الساعة التاسعة (01,00 ت غ) والساعة 15,00 (07,00 ت غ) الأحد، بسبب «سقوط محتمل لحطام صاروخ»، وفقا لإدارة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان الصينية (شرق)، الواقعة مقابل تايوان.

 - الصين تحظر الملاحة شمال تايوان الأحد

وأظهرت لقطات بثتها محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية، صاروخاً ينطلق في سماء صافية من مركز الإطلاق في جويكان، بالقرب من الحدود المنغولية في مقاطعة قانسو، وهو ينفث عموداً من الدخان والغبار خلفه.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن القمر الصناعي «سيقوم بتزويد خدمات التنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة».

يأتي ذلك فيما أكملت بكين الإثنين مناورات عسكرية كبيرة استمرّت ثلاثة أيام في مضيق تايوان، هدفت إلى محاكاة ضربات هادفة و«ضرب طوق» حول الجزيرة، التي تعتبرها الصين واحدة من أقاليمها، في ظل تجدد التوتر بين تايبيه وبكين.

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