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كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 11:56 صباحا
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية تظهر ما قدم على أنه انفجار سببته غواصة نووية، 23 مارس 2023. (أ ف ب)
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أطلق الجيش الكوري الجنوبي عيارات تحذيرية لصد زورق دورية من الشمال عبر الحدود البحرية، المتنازع عليها بين البلدين، على ما أعلنت سيول الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن القارب عبر خط الحدود الشمالي، السبت بالقرب من جزيرة بيكريونغ في كوريا الجنوبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن «القارب فائق السرعة التابع للبحرية بعث برسائل تحذير واطلق عيارات تحذيرية وصد على الفور» زورق الدورية، مؤكدا أن «جيشنا مستعد لمواجهة مختلف الاستفزازات وللحفاظ على موقع قتالي حاسم مع مراقبة تحركات العدو عن كثب».

وتشهد حدود الأمر الواقع البحرية، التي لم تعترف بها كوريا الشمالية رسمياً، توترا.

وما زال البلدان في حالة حرب من الناحية الفنية، منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، دون معاهدة سلام.

كوريا الشمالية تكثف تجارب أسلحتها
وفي اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ العام الماضي، سقط صاروخ جنوب هذا الخط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ نهاية الحرب.

وردت سيول بإطلاق ثلاثة صواريخ وعلقت الطرق الجوية، ودعت سكان جزر المنطقة إلى الاحتماء في الملاجئ.

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كثفت كوريا الشمالية تجارب أسلحتها في الأشهر الأخيرة، وأعلنت أن وضعها كقوة نووية «لا رجوع فيه»، لتغلق الباب بشكل نهائي أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها.

وعززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما العسكري وضاعفتا المناورات المشتركة واسعة النطاق في المنطقة، مما أثار غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه التدريبات بمثابة تدريبات عامة على غزو أراضيها أو قلب نظامها.

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