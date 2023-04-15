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11 قتيلاً في قصف مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 10:10 مساء
11 قتيلاً في قصف مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
امرأة تتحسر بعد قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكراني، 14 أبريل 2023 (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة قتلى قصف روسي على مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، إلى 11 قتيلاً اليوم السبت وذلك غداة إطلاق صاروخ روسي بينما تحدث جيش موسكو عن تحقيق مكاسب قرب باخموت.

وأعلنت فيرونيكا باخال الناطقة باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية لمنطقة دونيتسك الشرقية عبر التلفزيون ان عدد ضحايا قصف سلوفيانسك ارتفع إلى 11 شخصاً. وأسفر هذا الهجوم على مدينة سلوفيانسك الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غرب باخموت، عن إصابة 23 شخصاً آخرين، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المجلس البلدي في المدينة.

7 صواريخ روسية على سلوفيانسك
وذكرت السلطات الاوكرانية ان سلوفيانسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب 22 ألف نسمة، استُهدفت الجمعة بسبعة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-300 ألحقت أضراراً بخمسة مبانٍ وخمسة منازل ومدرسة ومبنى إداري.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بقصف المباني السكنية بوحشية وبقتل الناس في وضح النهار.

وشاهد مراسلو الوكالة الفرنسية عناصر إنقاذ يبحثون عن ناجين في الطابق الأخير من مبنى سكني ودخاناً أسود يتصاعد من المنازل المحترقة في الجهة المقابلة من الشارع.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قُتلت امرأتان اليوم السبت في قصف روسي على خيرسون جنوب البلاد، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية أندريي يرماك على تلغرام.

هجوم على باخموت.. وسط تقدم بطيء للروس 
أعلن الجيش الروسي اليوم أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرق أوكرانيا) التي تشكّل مركزاً للقتال منذ أشهر وتقدمت فيها القوات الروسية ببطء حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إن وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة، مشيرة إلى القتال الأعنف على الجبهة.

«فاغنر» حاضرون في القتال
وتحارب مجموعة «فاغنر» المسلّحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على خطّ المواجهة في هذه المعركة، بدعم من المدفعية والمظلّيين العسكريين.

وبحسب الوزارة الروسية، فإنّ القوات الأوكرانية تتراجع وتدمّر عمداً البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة من أجل إبطاء تقدّم القوات الروسية.

وأضافت أنّ «القوات المحمولة جواً تدعم تحرّكات المجموعات الهجومية للاستيلاء على المدينة».

وأمس الجمعة أعلنت موسكو أنّها تدفع باتجاه غرب باخموت للسيطرة على الجزء الأخير من المدينة المدمّرة إلى حدّ كبير وما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

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