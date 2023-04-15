مقتل 12 سجينًا على الأقل في صدامات بسجن في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 12 نزيلًا على الأقل مصرعهم في صدامات بسجن في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام السبت.

وقال المكتب عبر تويتر غداة اندلاع الصدامات: «تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل 12 نزيلاً بسجن ليتورال في غواياكيل»، بحسب «فرانس برس».

وعُثر الأربعاء على ستة سجناء مشنوقين في نفس السجن بغوياكيل الواقعة في جنوب غرب الإكوادور وتعاني أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

السجون الإكوادورية.. صدامات متكررة

وقُتل الخميس ثلاثة من الحراس أثناء وجودهم خارج مجمع السجون في غواياكيل. وأصيب الجمعة ثلاثة سجناء على الأقل في معارك بالأسلحة النارية في نفس السجن.

- فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا

- 7 قتلى في عملية للشرطة المكسيكية للقبض على سجناء فارين

تشهد السجون الإكوادورية صدامات متكررة بين المعتقلين على خلفية التنافس بين جماعات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات. وسُجلت ثماني مجازر في سجون الإكوادور منذ شباط/فبراير 2021، قُتل فيها أكثر من 400 سجين.

أصبحت غواياكيل، الميناء الرئيسي للبلد على ساحل المحيط الهادئ، في السنوات الأخيرة مركزاً لتهريب المخدرات في الإكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجَي الكوكايين في العالم.