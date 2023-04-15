بايدن اتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024 وسيعلنه «قريباً»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، لدى مغادرته إيرلندا، أنه سيعلن «في وقت قريب نسبياً» قراره بشأن الترشح للرئاسة العام 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن للصحافة «سنعلن عن هذا الأمر في وقت قريب نسبياً»، مضيفاً أن هذه الرحلة «عززت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله. قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجدداً».

إعلان سابق لبايدن بشأن الترشح لانتخابات 2024

وفي 10 أبريل الجاري، قال بايدن إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024 لكنه ليس مستعداً للإعلان عن ذلك بعد.

- جو بايدن: أعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة.. «لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك»

وذكر بايدن في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة (إن.بي.سي) قبل مسابقة دحرجة البيض في البيت الأبيض احتفالاً بعيد القيامة «أعتزم الترشح... لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد»، وفق «رويترز».

بايدن وكاملا هاريس سيترشحان معاً

وأضاف بايدن أنه يعتزم الترشح عن الحزب الديمقراطي في العام 2024 لكنه لم يعلن ذلك رسمياً بعد. وقال بايدن ونائبته كاملا هاريس إنهما سيترشحان معاً.

ونقلت شبكة «إن.بي.سي» عن عدة مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن.

وقال مصدر مطلع للشبكة «الجانب المتعلق باتخاذ القرار انتهى، لكن (بايدن) مستاء من الضغط عليه لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل».