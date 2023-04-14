محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام

القاهرة - بوابة الوسط

أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، اليوم الجمعة، باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أنّ بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون عشرة أيام للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

عودة بولوسونارو من الولايات المتحدة إلى البرازيل

وعاد جايير بولوسونارو في 30 مارس الماضي إلى البرازيل للمرة الأولى منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في مواجهة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

- بولسونارو يعود إلى البرازيل لأول مرة منذ هزيمته الانتخابية

ووصل بولوسونارو في رحلة تجارية آتية من فلوريدا بالولايات المتحدة حيث أمضى ثلاثة أشهر، حسب مشاهد بثتها شبكة «سي إن إن برازيل».